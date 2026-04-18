Esami online per tutti | la mossa al Senato contro il caro-carburante

Al Senato, l’8a Commissione Ambiente sta valutando un disegno di legge di conversione del decreto-legge sui carburanti. La proposta riguarda l’introduzione di esami online per tutti, come misura legata alle recenti decisioni sul caro-carburante. La discussione si concentra sulla normativa relativa alle modalità di controllo e alle procedure da adottare, senza yet specificare tempistiche o destinatari. La questione è al centro di un dibattito tra le varie forze politiche.

Al Senato della, l’8a Commissione Ambiente sta esaminando il disegno di legge di conversione del decreto-legge Carburanti (S. 1845) per la sua prima lettura, un passaggio cruciale per stabilizzare i prezzi dei prodotti petroliferi dopo l’impennata causata dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Tra le modifiche proposte emerge un emendamento che punta a mitigare l’impatto economico dei rincari energetici sugli studenti universitari, estendendo la possibilità di sostenere gli esami da remoto a chi frequenta corsi prevalentemente o totalmente a distanza. L’estensione delle prove digitali tra logistica e risparmio familiare. Il provvedimento, nato per contrastare l’aumento esponenziale dei costi dei carburanti nel mercato interno, include una proposta specifica avanzata dal senatore Rosso e supportata dai colleghi Lotito e Trevisi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Esami online per tutti: la mossa al Senato contro il caro-carburante Notizie correlate Al via il taglio delle accise per 20 giorni contro il caro carburantePer aiutare i cittadini alle prese con l’aumento dei prezzi del carburante, il governo ha varato un decreto che prevede il taglio delle accise in... Sciopero dei tir contro il caro carburante: fermo nazionale dal 20 al 25 aprileGasolio oltre i 2 euro al litro e taglio delle accise in scadenza il 7 aprile: le associazioni parlano di “emergenza assoluta” e annunciano cinque... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Esami online e corsi a distanza, FAQ del Garante: sì alle videolezioni, no al controllo algoritmico; Avviso - Consulenti alla circolazione dei mezzi di trasporto Date di esami legge 264/91 e pubblicazione elenchi candidati del 17 GIUGNO 2026; Tempi di attesa delle prestazioni sanitarie; Concorso Vice Ispettori Polizia di Stato 2026 da 1000 posti: Ulteriore rinvio pubblicazione diario della prova scritta. La (mancata) proroga degli esami online per le università telematiche e lo scontro tra studenti. «Servono per chi lavora», «E' una norma salva-furbetti»Nervi tesi sulla questione delle università telematiche. Nei giorni in cui si vota il Milleproroghe che contiene una (molto ridimensionata) proroga degli esami online per gli studenti delle università ... corriere.it Maturità 2025, uscite le commissioni d'esame: tutti in coda online per scoprire i nomi dei professoriGenova - Sul sito del ministero dell'Istruzione e del Merito sono disponibili, da oggi, le commissioni dell'Esame conclusivo del II ciclo di istruzione. L'apposito motore di ricerca con le commissioni ... ilsecoloxix.it Fascicolo Sanitario Elettronico: scopri il servizio PRENOTARE VISITE ED ESAMI Il Fascicolo Sanitario Elettronico ti offre la possibilità di prenotare online alcune visite mediche, esami e prestazioni sanitarie in modo semplice e veloce. Con la prescrizione facebook Esami online e proctoring: il Garante Privacy chiarisce i limiti Serve proporzionalità, trasparenza e rispetto del GDPR nella supervisione delle prove a distanza. gdc.ancidigitale.it/prove-desame-e… x.com