Al via il taglio delle accise per 20 giorni contro il caro carburante

Dal 19 marzo 2026, il governo ha approvato un decreto che prevede un taglio temporaneo delle accise sui carburanti, valido per venti giorni. La misura mira a ridurre i costi per i cittadini alle prese con l’aumento delle spese per il carburante. La decisione è stata comunicata ufficialmente e sarà in vigore per circa tre settimane.

Per aiutare i cittadini alle prese con l’aumento dei prezzi del carburante, il governo ha varato un decreto che prevede il taglio delle accise in vigore già dal 19 marzo 2026. In dettaglio, il provvedimento introduce un taglio di 25 centesimi al litro sul prezzo di benzina e gasolio, con l’obiettivo di portare i costi sotto 1,90 al litro. Il prezzo del Gpl dovrebbe diminuire invece di 12 centesimi al chilo. I tagli avranno una durata di venti giorni. Il decreto contiene anche un contributo straordinario per gli autotrasportatori sotto forma di credito d’imposta per la maggior spesa sostenuta a marzo, aprile e maggio rispetto a febbraio 2026 per l’acquisto del gasolio. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Al via il taglio delle accise per 20 giorni contro il caro carburante Articoli correlati Caro carburante, Salvini incontra i petrolieri e poi annuncia: «Taglio delle accise per un mese e tetto al diesel a 1,90 euro» – Il videoIl governo taglierà temporaneamente le accise sui carburanti, le compagnie petrolifere si impegneranno a non superare «un prezzo medio massimo», i... Caro carburanti, accise ridotte per 20 giorni. Meloni: “Taglio di 25 centesimi al litro”Roma, 18 marzo 2026 – Il governo cambia schema sul caro-carburanti e sceglie la via più immediata: un taglio generalizzato delle accise per 20... Decreto carburanti, taglio accise per 20 giorni. Meloni: Prezzi giù di 25 centesimi al litro Approfondimenti e contenuti su Al via il taglio delle accise per 20... Temi più discussi: Decreto in vigore: taglio di 25 centesimi a litro. Controlli della Gdf su rispetto prezzi; Caro carburanti, ecco cosa prevede il decreto legge: le misure; Mattarella firma il decreto legge carburanti, misure per circa mezzo miliardo tra cui il taglio delle accise; Al via un taglio delle accise sui carburanti per 20 giorni. Taglio delle accise al via con il decreto carburanti, -25 centesimi su benzina e dieselApprovato il decreto carburanti: stop agli aumenti con il taglio sulle accise. Benzina e diesel giù di 25 centesimi. Verso prezzi più bassi ... quifinanza.it Rincaro Benzina, Taglio Accise per 20 Giorni: Governo Interviene con 25 Cent al LitroLe tensioni in Medio Oriente spingono i prezzi. Il dl Meloni azzera 20 centesimi di accise su benzina, GPL e gasolio più calo IVA, per un risparmio universale alla pompa. Crediti per trasportatori, co ... msn.com Taglio delle accise, ma il risparmio si sente davvero In Sicilia i prezzi di benzina e gasolio restano ancora alti. Ecco quanto costa oggi fare il pieno e quanto si risparmia davvero. Leggi l’articolo https://qds.it/benzina-gasolio-prezzi-alti-taglio-accise-sicili - facebook.com facebook Carburanti, il taglio dele accise in vigore da oggi. Iter immediato, riduzione di 25 centesimi scatta subito #ANSAmotori #ANSA x.com