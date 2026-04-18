Esame Bramante per l’Attila | Vogliamo mantenere la vetta

In vista dell'importante partita contro il Bramante, la squadra si prepara con la consapevolezza di dover vincere per mantenere la vetta del campionato. Il coach ha sottolineato che questa sfida avrà un peso decisivo nella classifica e ha chiesto ai giocatori di affrontarla con determinazione. La partita rappresenta un passo fondamentale per le ambizioni della squadra, che mira a consolidare la propria posizione in classifica.

"Dobbiamo vincere il nostro campionato, quindi la partita contro Bramante peserà tantissimo e dobbiamo avere questa consapevolezza". Così Piero Coen, allenatore dell’ Attila Junior Basket di Porto Recanati, si esprime in vista del match di oggi alle 21 sul parquet del palas Medi, dove i suoi giocatori affronteranno Bramante Pesaro per la 29ª giornata del campionato di serie B Interregionale. I portorecanatesi, primi in classifica a 38 punti, cercheranno di battere i pesaresi, terzultimi con 18 punti. "Molti miei giocatori non hanno mai vissuto un momento del genere, ovvero giocarsi il primo posto fino alla fine – dice coach Coen (foto) –, perciò mi aspetto l’atteggiamento giusto da parte di tutti loro e che diano il meglio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Esame Bramante per l’Attila: "Vogliamo mantenere la vetta" Notizie correlate Classifica Radio, Ditonellapiaga continua a mantenere la vettaLa top ten si apre con Where Is My Husband! di Raye in discesa alla #10 (dalla #3): il brano della popstar britannica continua ad avere un grande... Banca Annia attende Vicenza per mantenere la vetta della classificaSfida casalinga con sapore di derby per la Banca Annia Padova Women, che nella diciottesima di campionato di volley femminile di serie B1 domenica 8...