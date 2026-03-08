classifica radio ditonellapiaga continua a mantenere la vetta

La classifica radio di Earone per la settimana numero dieci del 2026 mostra Ditonellapiaga ancora in prima posizione. La cantante italiana si conferma al primo posto con il brano più trasmesso nelle radio italiane, secondo i dati raccolti tra il 27 e il 3 marzo. La graduatoria si basa sulle playlist e sulle rotazioni più ascoltate durante questa settimana.

La top ten si apre con Where Is My Husband! di Raye in discesa alla #10 (dalla #3): il brano della popstar britannica continua ad avere un grande successo anche oltreoceano, dove ha raggiunto la posizione più alta dalla sua release (#13 il 10 gennaio 2026). Opalite di Taylor Swift scivola dalla #7 alla #9. Il secondo singolo estratto da The Life Of A Showgirl, parla di una rinascita emotiva e di una presa di coscienza di se stessi dopo relazioni difficili, grazie anche alla presenza della persona giusta al proprio fianco, che illumina la visione del mondo come mai era successo prima. Il vincitore del Festival di Sanremo 2026, Sal Da Vinci sale con Per Sempre Si dalla #53 alla #8. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

