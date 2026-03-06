Banca Annia attende Vicenza per mantenere la vetta della classifica

La Banca Annia Padova Women gioca in casa contro la Volksbank Vicenza nella diciottesima giornata di serie B1 femminile di volley. La partita si svolgerà domenica 8 marzo alle 18 e rappresenta un derby tra le due squadre. La formazione padovana punta a mantenere la vetta della classifica, affrontando la squadra ospite in un match che promette grande intensità.

Sfida casalinga con sapore di derby per la Banca Annia Padova Women, che nella diciottesima di campionato di volley femminile di serie B1 domenica 8 marzo alle 18 attende la Volksbank Vicenza.L'appuntamento è alle 18 al PalAntenore di piazza Azzurri d'Italia a Padova. La squadra berica è reduce da una sconfitta al tiebreak con Cerea, ma resta una delle formazioni più attrezzate del girone: «Nell'ultima partita hanno perso un po' a sorpresa, facendosi rimontare dopo aver vinto nettamente due set - ha sottolineato il coach della Banca Annia Vincenzo Rondinelli - restano però una squadra da prendere con le pinze. Hanno un buonissimo roster, completo e profondo, con giocatrici giovani e altre di esperienza.

