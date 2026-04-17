Dipendenti dell' Hotel Bulgari di Roma intossicati dal cloro in piscina in 10 in ospedale dopo le esalazioni

Dieci dipendenti dell'Hotel Bulgari di Roma sono finiti in ospedale dopo aver inalato vapori di cloro durante lavori di manutenzione nella piscina della struttura. La fuga di gas ha determinato l'evacuazione dell’intero edificio, con alcuni lavoratori che hanno accusato sintomi riconducibili all’intossicazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e verificare le cause dell’incidente.

Fuga di cloro al Bulgari Hotel di Roma durante lavori di manutenzione alla piscina: i vigili del fuoco hanno evacuato la struttura in zona Piazza Augusto Imperatore. Due operai sono rimasti intossicati e altre otto persone sottoposte a controlli in ospedale. Si tratta dell’ultimo episodio dopo altri casi simili avvenuti nella Capitale e in altre città. Roma, esalazioni di cloro all'Hotel Bulgari Due operai intossicati durante lavori in piscina Esalazioni di cloro, i precedenti Roma, esalazioni di cloro all’Hotel Bulgari L’episodio è accaduto al centro di Roma nel pomeriggio di venerdì 17 aprile, a pochi passi da Piazza Augusto Imperatore.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Dipendenti dell'Hotel Bulgari di Roma intossicati dal cloro in piscina, in 10 in ospedale dopo le esalazioni Notizie correlate Roma, esalazioni di cloro in piscina all’Hotel Bulgari: diversi intossicatiNel pomeriggio si sono verificate esalazioni tossiche di cloro dalla piscina dell’Hotel Bulgari, in piazza Augusto imperatore, a Roma. Roma, esalazioni tossiche dalla piscina dell’hotel Bulgari: dipendenti intossicatiAl Bulgari Hotel di Roma nel pomeriggio sono state registrate diverse intossicazioni. Una raccolta di contenuti Roma piazza Augusto Imperatore, esalazioni cloro nella piscina dell'Hotel Bulgari: clienti in fuga, 10 dipendenti in ospedaleMomenti di paura in centro venerdì pomeriggio. Sul posto 118 e vigili del fuoco. Erano in corso le pulizie della vasca ... roma.corriere.it Roma, esalazioni da piscina hotel Bulgari in centro: diversi intossicatiCirca dieci persone soccorse per esalazioni tossiche provenienti dalla piscina del Bulgari Hotel di piazza Augusto Imperatore, a Roma. Durante un intervento di manutenzione ad opera di una ditta este ... tg24.sky.it