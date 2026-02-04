Eris Edizioni presenta CLIPPING – l’esordio a fumetti di Mariagiulia Pedrotti

Questa mattina, Eris Edizioni ha presentato il suo nuovo fumetto, intitolato CLIPPING, disegnato da Mariagiulia Pedrotti. Si tratta di un’opera senza parole, che usa immagini semplici e delicate per raccontare il momento di passaggio tra l’infanzia e l’adolescenza. La storia mette in scena la scoperta di un corpo che cambia, un’esperienza comune a molti giovani in quella fase della vita. La Pedrotti crea un racconto simbolico e intimo, che invita il lettore a riflettere su questa trasformazione universale.

Un fumetto silent, delicato e simbolico, che racconta un rito di passaggio universale: la scoperta di un corpo che cambia alle soglie dell'adolescenza. Clipping nasce da una scena quotidiana. Una sera come tante, la protagonista è in salotto con la sua famiglia. Poi si alza, va in bagno e chiude la porta. In questo spazio protetto e privato si trova improvvisamente a confrontarsi con il proprio corpo e i suoi mutamenti: i peli che compaiono sulle parti intime e l'iniziale rifiuto. Nel tentativo rabbioso di strapparli via, appare una chiocciola. Da questo incontro inaspettato prende forma un dialogo muto fatto di sguardi, gesti e giochi.

