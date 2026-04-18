Era ai domiciliari ma minaccia i passanti | arrestato di nuovo

Nelle prime ore di sabato 18 aprile, i Carabinieri del Radiomobile di Fiorenzuola, con l’aiuto dei colleghi di Villanova, hanno arrestato un uomo di 37 anni originario della Repubblica Dominicana e cittadino italiano. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era sottoposto agli arresti domiciliari ma si trovava in strada minacciando passanti.

I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Fiorenzuola, nelle prime ore di sabato 18 apile, con il supporto dei militari della stazione di Villanova, hanno arrestato un uomo di 37 anni, originario della Repubblica Dominicana, ma cittadino italiano, residente in città e già noto alle forze.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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