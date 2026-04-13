Giovani violenza e social | quel dolore invisibile che distrugge l’anima

Negli sguardi dei giovani si nasconde un dolore che spesso passa inosservato, alimentato da esperienze di violenza e dall’uso dei social media. Nonostante si creda che vivano senza preoccupazioni, le loro espressioni tradiscono una realtà diversa, fatta di fragilità e difficoltà. Questi segnali, visibili a chi sa leggere tra le righe, mostrano come il dolore invisibile possa influire profondamente sulla loro vita.

Non è vero che i giovani vivono senza pensieri. Basta guardarli negli occhi, senza filtri, per accorgersi che qualcosa si è incrinato. Non è superficialità, non è fragilità senza motivo: è esposizione continua. A immagini crude, a parole violente, a un flusso che non si interrompe mai e che entra dentro, anche quando non lo si vuole. Ho visto una ragazza di 22 anni piangere davanti allo schermo del telefono. Non per una delusione personale, non per una storia finita. Piangeva per il mondo. Scorreva TikTok e si imbatteva in video di animali torturati, accompagnati da commenti feroci, capaci di giustificare l’ingiustificabile. Poi la guerra, i bambini che muoiono, racconti di violenza trasformati in contenuti da consumare.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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