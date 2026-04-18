Epatite A bimbo contagiato nella scuola primaria di Orta di Atella | attivato tracciamento contatti

Nella scuola primaria di Orta di Atella si è verificato un caso di contagio da Epatite A, coinvolgendo uno studente. L'Asl di Caserta ha avviato le procedure di tracciamento dei contatti stretti del bambino. Al momento, non sono stati comunicati eventuali provvedimenti o ulteriori dettagli sulla situazione. Nessuna altra persona è risultata ancora coinvolta o affetta dal virus.