Epatite A bimbo contagiato nella scuola primaria di Orta di Atella | attivato tracciamento contatti
Nella scuola primaria di Orta di Atella si è verificato un caso di contagio da Epatite A, coinvolgendo uno studente. L'Asl di Caserta ha avviato le procedure di tracciamento dei contatti stretti del bambino. Al momento, non sono stati comunicati eventuali provvedimenti o ulteriori dettagli sulla situazione. Nessuna altra persona è risultata ancora coinvolta o affetta dal virus.
Uno studente della scuola primaria di Orta di Atella contagiato dal virus dell'Epatite A. L'Asl di Caserta attiva il tracciamento dei contatti.🔗 Leggi su Fanpage.it
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