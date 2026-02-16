Senzatetto tenta di rapire una bimba al supermercato il padre | Devo ringraziare la polizia
Matteo, padre di una bambina di otto anni, ha assistito a un tentativo di rapimento nel supermercato di Bergamo, e ora ringrazia la polizia per il rapido intervento. L’uomo, senza motivo apparente, ha cercato di portare via la figlia mentre faceva la spesa, mettendo in allarme tutti i presenti. La scena si è svolta davanti agli occhi di decine di clienti, tra cui alcuni che hanno subito chiamato le forze dell’ordine. Matteo ha raccontato che, in quei momenti, ha capito quanto l’istinto di sopravvivenza possa spingere a reagire in fretta.
Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video L'uomo ha parlato ai microfoni del Tg 1. L'episodio in un esercizio commerciale a Bergamo: "All'inizio ho pensato si stesse accovacciando per allacciare le scarpe". La piccola ha subìto la frattura di un femore, il suo aggressore è stato arrestato "Mi sono reso conto che l'istinto dell'uomo è veramente quello di sopravvivenza". A parlare è Matteo, il padre della bambina che un uomo ha tentato di rapire in un supermercato di Bergamo. Tutto è successo in pochi secondi intorno alle 13 del 14 febbraio.🔗 Leggi su Today.it
Tenta di rapire una bimba al supermercato di Bergamo e le rompe il femore: arrestato senza fissa dimora. La polizia: la sicurezza ha funzionato
Un uomo di 37 anni senza fissa dimora ha tentato di rapire una bambina al supermercato di Bergamo, rompendo il suo femore nel tentativo.
Bergamo: tenta di rapire una bimba al supermercato e le spezza un femore
A Bergamo, un uomo di 37 anni ha tentato di portare via una bambina di 18 mesi al supermercato, causando la rottura del suo femore.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Un romeno di 37 anni, senza fissa dimora e incensurato, è stato arrestato ieri, 15 febbraio, dalla polizia di Stato di Bergamo per il tentato sequestro di una bimba di un anno e ...
