Enna Crisafulli nel Pisciotto | piano d’urgenza per salvare i negozi

Sabato 18 aprile 2026, il candidato sindaco di Enna ha visitato il quartiere Pisciotto, con particolare attenzione alla zona di Villa Farina. Durante il percorso, si è soffermato sui negozi locali, sottolineando la necessità di un piano d’urgenza per tutelare le attività commerciali della zona. La visita si è svolta in un giorno di attività nel quartiere, coinvolgendo residenti e commercianti.

Il candidato sindaco di Enna, Mirello Crisafulli, ha percorso le strade del quartiere Pisciotto questo sabato 18 aprile 2026, concentrando l’attenzione sulla zona di Villa Farina. Durante il sopralluogo, accompagnato da esponenti del Partito Democratico e dai suoi sostenitori, il candidato ha ascoltato le istanze di residenti e commercianti locali, affrontando i nodi cruciali di un’area che soffre per il degrado urbano e la mancanza di infrastrutture adeguate. Le ferite aperte del tessuto commerciale e urbano nel Pisciotto. Camminare tra le attività della zona di Villa Farina significa confrontarsi con una realtà dove la stabilità economica è messa a dura prova dalle condizioni strutturali del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Enna, Crisafulli nel Pisciotto: piano d’urgenza per salvare i negozi Notizie correlate Enna, Centrodestra in crisi: serve un unico nome per battere CrisafulliIl Centrodestra di Enna tenta di compattarsi attorno a un unico nome per le amministrative del 24 e 25 maggio, cercando di superare le divisioni... Stellantis, il Lazio attiva un piano d’urgenza per salvare l’indottoL’assessore Calvi ha riunito oggi le parti sociali a Roma per tracciare una linea di difesa per l’occupazione nel settore dell’automotive, mentre il... Altri aggiornamenti Si parla di: De Rose si presenta e lancia la sfida a Crisafulli: Acqua e autodromo a gestione pubblica. Enna al voto, Crisafulli al Pisciotto: Subito interventi per Villa FarinaTappa nel quartiere Pisciotto per Mirello Crisafulli, candidato a sindaco alle prossime amministrative, che ha incontrato residenti e commercianti nella zona di Villa Farina, tra le più segnate dal de ... vivienna.it Caso Enna, scontro nel Pd siciliano: il segretario di Catania attacca Enzo Bianco pro CrisafulliLo scontro interno al Partito Democratico siciliano, innescato dal caso Enna, raggiunge uno dei suoi punti più alti. Se le critiche di Enzo Bianco verso la segreteria regionale con la richiesta di u ... vivienna.it