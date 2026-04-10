Stellantis il Lazio attiva un piano d’urgenza per salvare l’indotto

Oggi a Roma si è svolto un incontro tra l’assessore regionale e rappresentanti delle parti sociali per discutere delle condizioni del settore automotive nel Lazio. La riunione si è concentrata sulla definizione di misure di tutela dell’occupazione in vista delle prossime decisioni aziendali previste per maggio. L’obiettivo è trovare soluzioni rapide per sostenere l’indotto locale in un momento di incertezza.

L’assessore Calvi ha riunito oggi le parti sociali a Roma per tracciare una linea di difesa per l’occupazione nel settore dell’automotive, mentre il countdown verso le decisioni aziendali di maggio entra nel vivo. La Regione Lazio cerca risposte concrete per i lavoratori Stellantis e per l’intero indotto produttivo, tentando di anticipare gli effetti del piano industriale previsto per il 21 maggio. Il cronoprogramma della vertenza tra uffici regionali e sindacati. Dopo il primo contatto avvenuto lo scorso 8 aprile, la macchina amministrativa del Lazio si è messa in moto con un incontro decisivo tenutosi questo venerdì 10 aprile. Calvi, che coordina i dossier relativi al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca, al Merito e all’Urbanistica, ha posto le basi per una strategia di contenimento dei danni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stellantis, il Lazio attiva un piano d’urgenza per salvare l’indotto La paralisi di Stellantis. Dai servizi alla logistica ecco l'indotto del Lazio che affondaNumerose le imprese che ruotano intorno al plant di Cassino e che impiegano centinaia di lavoratori oggi in crisi. Leggi anche: Torino, Stellantis invita l’indotto a delocalizzare in Algeria Temi più discussi: Crisi Stellantis, Regione in pressing; Crisi di Stellantis Cassino: il Lazio fa fronte comune con altre Regioni per il piano indotto; Angelilli: Venerdì un tavolo per tutte le regioni automotive italiane; Stellantis, verso la proroga di un anno degli ammortizzatori sociali. La Regione: Venerdì il tavolo interregionale sulla crisi dell'automotive. Automotive, crisi Stellantis: la Regione Lazio prepara un piano per i lavoratoriRoma, 10 aprile 2026 – La Regione Lazio prova a muovere i primi passi sul fronte della crisi Stellantis e dell’indotto automotive. Dopo l’impegno assunto nel corso dell’incontro dell’8 aprile, si è sv ... ilfaroonline.it Crisi Stellantis, Regione in pressingIncontro con le sigle sindacali: i punti chiave e le strategie. Delineato il percorso da qui alla presentazione del piano ... ciociariaoggi.it Stellantis torna a correre: produzione Italia 2026 in crescita del 9,5% x.com **Sustainera E 4R: La Nuova Mossa Di Stellantis Cambierà Davvero L’Aftermarket** Accelera la strategia 4R: Rigenerazione, Riparazione, Riuso e Riciclo. Stellantis aprirà un terzo Centro di Smontaggio Veicoli, dopo Torino e San Paolo. Con SUSTAINera - facebook.com facebook