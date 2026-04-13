Hormuz | nuove regole USA per blindare i flussi marittimi globali

Il Comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato nuove regole per la navigazione nello stretto di Hormuz. Secondo quanto comunicato, il transito sarà permesso solo alle imbarcazioni che provengono o si dirigono verso porti non iraniani. Queste misure sono state adottate per regolare i movimenti marittimi nell’area strategica, che rappresenta un punto chiave per il traffico globale di petrolio e merci.

Il Comando centrale americano ha stabilito nuove regole per la navigazione nello stretto di Hormuz, prevedendo che il transito sarà consentito esclusivamente alle imbarcazioni dirette o provenienti da porti non iraniani. Questa decisione segue l’annuncio del blocco delle strutture portuali dell’Iran, che entrerà in vigore a partire da domani. Logistica marittima e corridoi di transito. Le nuove disposizioni operative del Comando centrale americano mirano a delimitare i flussi commerciali nel punto strategico dello stretto. Mentre le infrastrutture portuali iraniane subiranno un blocco operativo dalla giornata di domani, la gestione del passaggio marittimo sarà regolata per garantire la libera circolazione verso scali non legati all’Iran.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hormuz: nuove regole USA per blindare i flussi marittimi globali Immigrazione UE: svolta storica con nuove regole su flussi e responsabilità, dopo anni di divisioni.Immigrazione, una svolta europea: il peso delle nuove norme sui flussi e sulle responsabilità L’approvazione da parte del Parlamento europeo delle... UNI entra nel Festival dell’Economia: nuove regole per i mercati globaliTrento si prepara a diventare il punto di osservazione privilegiato sui nuovi equilibri dell’economia globale.