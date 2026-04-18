Empoli pronta a spingere la squadra Formazione Elia ago della bilancia

A Empoli si avvicinano due grandi eventi podistici, con la Maratona Inferiore ormai esaurita e la Maratona Superiore che si avvicina al pieno. La città si prepara ad accogliere numerosi partecipanti, mentre la squadra locale si sta muovendo per sostenere al meglio la manifestazione. La disponibilità di strutture e l’interesse crescente hanno contribuito alla piena riuscita dell’organizzazione, che si concentra anche sui dettagli logistici e sulla gestione dei partecipanti.

Maratona Inferiore esaurita e Maratona Superiore molto vicina al sold-out. Ha funzionato la promozione “ Tutti Insieme ” (biglietti a 2 euro in Maratona e ingresso gratuito in tutti i settori per gli under 14) adottata dalla società per cercare domani di colorare di azzurro tutto il Carlo Castellani Computer Gross Arena e spingere l’ Empoli al successo nello scontro diretto per la salvezza contro la Virtus Entella. I tifosi e la città stanno insomma rispondendo presente all’appello lanciato tanto dal club quanto dall’Unione Clubs Azzurri, che al di là della delusione per una stagione al di sotto delle aspettative ha voluto richiamare tutto l’ambiente azzurro ad una totale compattezza per questo rush finale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Empoli pronta a spingere la squadra. Formazione, Elia ago della bilancia Notizie correlate Leggi anche: Le borse affondano e il petrolio torna l’ago della bilancia: la durata del conflitto è decisiva Periferie di cartapesta: l’ago della bilancia alle Comunali 2026A meno di due mesi dal voto, la sfida per le Comunali 2026 si sposta verso le periferie marittime: Gallico a Nord e Pellaro a Sud.