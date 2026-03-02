Le borse affondano e il petrolio torna l’ago della bilancia | la durata del conflitto è decisiva

Le borse registrano perdite significative e il prezzo del petrolio torna a influenzare gli andamenti di mercato. Gli investitori sono in attesa di conoscere la durata del conflitto tra Stati Uniti e Iran, mentre i mercati finanziari aprono in forte calo. Gli attacchi aerei statunitensi contro l’Iran sono stati i principali eventi di oggi, con ripercussioni immediate sui listini globali.

Mercati in rosso per i timori di una crisi energetica mondiale. Ma non tutte le escalation geopolitiche si traducono in uno shock macro permanente. L'analisi di Payden&Rygel Quanto durerà? E' la domanda che si fanno gli investitori oggi in apertura dei mercati finanziari, tutti in profondo rosso dopo gli attacchi aerei e statunitensi contro l'Iran. Il blocco dello Stretto di Hormutz è un incubo che si sta materializzando, con già decine di navi ferme, ed apre la prospettiva di una crisi energetica mondiale. Stanotte sono cadute (ma non tracollate) tutte le borse asiatiche, mentre i listini europei sono in rosso a un'ora dell'inizio delle negoziazioni.