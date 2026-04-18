Emiliano non intende tornare in Magistratura | spunta l' ipotesi di un posto nella Giunta Episcopo

Dopo oltre vent’anni trascorsi ai vertici della politica pugliese, ricoprendo ruoli come sindaco di Bari e presidente della Regione, Michele Emiliano sembra pronto a lasciare la carriera politica. Nonostante le indiscrezioni, l’ex governatore ha dichiarato di non voler riprendere il lavoro in Magistratura. Tuttavia, circolano voci su una possibile nomina nella Giunta Episcopo, che potrebbe rappresentare un nuovo passo nel suo percorso professionale.

Dopo oltre vent’anni passati ai vertici della politica pugliese, prima come sindaco di Bari e poi come Governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano è a un passo dal ritorno in Magistratura.Il 15 aprile scorso il Consiglio Superiore della Magistratura gli ha inviato una nota informandolo che.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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