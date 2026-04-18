Michele Emiliano, attualmente senza incarichi politici, ha ricevuto l'ordine di riprendere servizio come magistrato. La decisione riguarda un suo ritorno in magistratura, ma non in Puglia. La notizia si riferisce a un provvedimento ufficiale che stabilisce il suo rientro nel settore giudiziario, senza specificare ulteriori dettagli su date o modalità. Emiliano, quindi, non svolgerà più ruoli politici e si dedicherà nuovamente alla professione di magistrato.

Michele Emiliano dovrà tornare in servizio come magistrato. È quanto stabilito dal Consiglio Superiore della Magistratura, che ha invitato l’ex presidente della Regione Puglia a indicare, entro 15 giorni, una o più sedi disponibili tra quelle con posti vacanti. Il rientro non potrà avvenire né in Puglia né nel distretto di Potenza, competente per i procedimenti riguardanti i magistrati del distretto di Lecce. Una scelta legata a esigenze di opportunità e incompatibilità territoriale.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Emiliano, nessun ruolo politico. Dovrà tornare in magistratura (e non in Puglia)

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