Il Consiglio superiore della magistratura ha scritto a Michele Emiliano, chiedendogli di tornare in magistratura e di indicare entro 15 giorni la sede di assegnazione. La comunicazione chiude definitivamente la possibilità che Emiliano possa ricoprire il ruolo di consulente giuridico per il presidente della Regione. La decisione del Csm rende quindi improbabile un'ulteriore trattativa su questa posizione.

Il “no” è ormai definitivo, e non più trattabile: Michele Emiliano difficilmente sarà consulente giuridico del presidente della Regione Antonio Decaro. E, anzi, potrebbe presto tornare a vestire i panni del magistrato. La terza bocciatura da parte del Consiglio superiore della magistratura (respinta la nuova formulazione del decreto di designazione in Regione) è stata comunicata formalmente a Decaro. Ma soprattutto, ieri il Csm ha scritto pure allo stesso Emiliano: niente più aspettativa dalla toga, dopo 22 anni dovrà indicare entro 15 giorni la sede dove tornare a ricoprire il ruolo di pubblico ministero. Due vincoli: non in Puglia e nemmeno a Potenza, competente a indagare sui magistrati del distretto della Corte d'Appello di Lecce; e poi Emiliano potrà scegliere una o più sedi, ma tra quelle vacanti.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Lettera del Csm a Emiliano: «Deve tornare in magistratura, indichi entro 15 giorni la sede». Cosa succede

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