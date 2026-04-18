In Sicilia, la gestione dei rifiuti ha portato a un trasferimento straordinario di immondizia da Catania verso altre regioni. La situazione ha scatenato un acceso dibattito tra le forze politiche locali, che cercano soluzioni temporanee per affrontare l’emergenza. La questione riguarda principalmente l’accumulo di rifiuti e la capacità di smaltimento dell’isola, con interventi che si susseguono per tamponare il problema.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Trasferimento straordinario dei rifiuti da Catania. La questione rifiuti continua a dominare il dibattito pubblico dopo l’ordinanza del sindaco di Catania, Enrico Trantino, che ha disposto il trasferimento straordinario di circa 200 tonnellate al giorno di rifiuti indifferenziati verso l’impianto di Termini Imerese, affidando l’incarico alla società Green Team. La decisione è stata presa a seguito di una forte riduzione dei conferimenti presso l’impianto di trattamento di contrada Coda Volpe, gestito da Sicula Trasporti. Tra le cause principali figurano la chiusura temporanea di impianti esteri per manutenzione, le difficoltà nei trasporti marittimi legate al contesto internazionale e ulteriori problemi tecnici in altri impianti regionali, che stanno di fatto bloccando l’intero sistema.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Emergenza rifiuti in Sicilia: scontro politico e soluzioni temporanee

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