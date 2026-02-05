Legalità ed emergenza casa scontro politico dopo lo sgombero di Quinzano

Dopo lo sgombero dell'ex scuola di Quinzano, il dibattito politico si infiamma. La polizia locale è intervenuta il 30 gennaio, su richiesta della proprietà, per mettere in sicurezza l’edificio. Ora, i politici discutono su come gestire situazioni simili e sulla tutela dei diritti di chi cerca casa.

Il confronto politico tiene ancora accesi i riflettori sull'operazione della polizia locale che, lo scorso 30 gennaio, è intervenuta per mettere in sicurezza l'ex scuola di Via Villa a Quinzano, su richiesta della proprietà. All'interno dell'edificio, dove sono stati rinvenuti accumuli di rifiuti.

La polizia locale di Verona è intervenuta ieri mattina a Quinzano, per mettere in sicurezza un ex scuola abbandonata in via Villa.

