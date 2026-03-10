Ue pronta a misure mirate in caso di crisi energetica Ribera | Soluzioni temporanee non nuova normalità

L’Unione Europea ha annunciato di essere pronta a intervenire con misure mirate e temporanee in caso di crisi energetica. Ribera ha precisato che queste azioni sono pensate come soluzioni temporanee e non rappresentano una nuova normalità. Le autorità europee si concentrano su interventi di breve termine per affrontare eventuali emergenze senza compromettere l’obiettivo di sviluppare soluzioni a lungo termine.

In caso di eventuali crisi, l’Unione Europea è pronta a intervenire con misure di breve termine e mirate, senza però deviare dall’obiettivo di soluzioni strutturali a lungo termine. Lo ha affermato la vicepresidente della Commissione Ue, Teresa Ribera, durante una conferenza stampa a Strasburgo, rispondendo a una domanda sugli effetti energetici ed economici della guerra in Iran. Ribera ha sottolineato l’importanza di capitalizzare le esperienze del 2022, quando l’Europa affrontò turbolenze energetiche e shock sui mercati. Al momento, ha precisato il commissario Ue per l’Energia, Dan Jorgensen, “la situazione non è così grave”. L’attenzione... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

