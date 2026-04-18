Emergenza al Perrino | radiologo assente paziente salvo con chirurgia
Il 9 aprile un paziente in terapia intensiva presso l’ospedale Perrino di Brindisi è stato sottoposto a un intervento chirurgico con incisione addominale. La procedura è stata necessaria perché un radiologo non era presente, impedendo l’esecuzione di una procedura radiologica meno invasiva e più sicura. Nonostante questa limitazione, il paziente si trova ora in condizioni stabili.
Un paziente in terapia intensiva al Perrino di Brindisi è stato sottoposto a un intervento chirurgico invasivo con incisione addominale la sera del 9 aprile, dopo che l’impossibilità di eseguire una procedura radiologica meno rischiosa ha bloccato l’opzione più sicura. Il caso si è verificato perché il medico responsabile della Radiologia interventistica ha comunicato l’impossibilità di intervenire, dichiarando di non essere presente in struttura e di non avere le condizioni per gestire l’urgenza. Il malato, già preso in carico dalla Rianimazione, necessitava di un’angiografia immediata. Data l’impossibilità di trasferirlo d’urgenza verso i centri di Lecce o Taranto, i chirurghi hanno dovuto optare per la via chirurgica tradizionale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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