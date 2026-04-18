Emergenza al Perrino | radiologo assente paziente salvo con chirurgia

Il 9 aprile un paziente in terapia intensiva presso l’ospedale Perrino di Brindisi è stato sottoposto a un intervento chirurgico con incisione addominale. La procedura è stata necessaria perché un radiologo non era presente, impedendo l’esecuzione di una procedura radiologica meno invasiva e più sicura. Nonostante questa limitazione, il paziente si trova ora in condizioni stabili.

Un paziente in terapia intensiva al Perrino di Brindisi è stato sottoposto a un intervento chirurgico invasivo con incisione addominale la sera del 9 aprile, dopo che l’impossibilità di eseguire una procedura radiologica meno rischiosa ha bloccato l’opzione più sicura. Il caso si è verificato perché il medico responsabile della Radiologia interventistica ha comunicato l’impossibilità di intervenire, dichiarando di non essere presente in struttura e di non avere le condizioni per gestire l’urgenza. Il malato, già preso in carico dalla Rianimazione, necessitava di un’angiografia immediata. Data l’impossibilità di trasferirlo d’urgenza verso i centri di Lecce o Taranto, i chirurghi hanno dovuto optare per la via chirurgica tradizionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emergenza al Perrino: radiologo assente, paziente salvo con chirurgia Notizie correlate Tumore al colon asportato con ipnosi su un paziente sveglio. Come funziona la «chirurgia oncologica awake», messa in atto per la prima volta a TorinoIl paziente con un protocollo costruito su misura Il paziente, 76 anni, presentava una neoplasia sanguinante del colon destro ed era considerato... Svolta nella chirurgia del tumore al seno: a Roma la prima mastectomia endoscopica su paziente svegliaIl Policlinico Tor Vergata (PTV) di Roma scrive una pagina storica nella chirurgia oncologica italiana: eseguita di recente la prima mastectomia... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Medici in protesta per le urgenze. Sanità in Puglia, Perrini attacca: Escluso il personale del 118 dai 44 milioni per l’emergenzaPerrini, vicepresidente del Consiglio regionale e FdI, chiede alla Regione perché il 118 sia stato escluso dai fondi per l’emergenza. pugliapress.org Emergenza pronto soccorso in Puglia, Decaro al Perrino di Brindisi: «Capiremo come colmare la carenza di medici» VIDEOHanno incontrato il personale medico, gli operatori del 118 ed anche alcuni pazienti che si trovano su barelle o sedie a rotelle il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro ed il neo assessore ... lagazzettadelmezzogiorno.it