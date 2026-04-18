A Pescara, la distribuzione dell'acqua potabile è soggetta a limitazioni fino al 19 aprile 2026. La gestione dell’emergenza riguarda anche i comuni vicini di Spoltore e Montesilvano, dove le cisterne rimangono attive per garantire il rifornimento. La situazione ha determinato un'intensa attività operativa per assicurare l’approvvigionamento idrico alla popolazione locale.

La distribuzione idrica a Pescara e nei comuni limitrofi di Spoltore e Montesilvano affronta una fase di forte tensione operativa, con la necessità di mantenere attive le cisterne d’acqua potabile fino a domenica 19 aprile 2026. Il problema, scaturito dal pomeriggio del 17 aprile, non riguarda la qualità del liquido erogato — già confermata salubre dai controlli effettuati da Asl e Arpa — ma la gestione dei flussi, rallentati da una domanda cittadina che ha superato le capacità immediate della rete. Logistica dell’emergenza e impatto sulle utenze domestiche. Per sopperire alle carenze di pressione che colpiscono diverse zone, l’Aca ha.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza acqua a Pescara: cisterne in città fino al 19 aprile

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