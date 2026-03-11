Acqua a Piacenza | 19 milioni per opere fino al 2040

A Piacenza, la gestione dell’acqua è stata riorganizzata con un investimento di 19 milioni di euro destinato a coprire interventi e lavori fino al 2040. Il progetto prevede nuove opere e miglioramenti nelle infrastrutture idriche della città. L’amministrazione ha approvato questa pianificazione come parte delle iniziative per aggiornare il sistema di distribuzione e tutela delle risorse idriche.

La gestione dell'acqua a Piacenza ha appena ricevuto una nuova architettura operativa che durerà fino al 2040. Una convenzione strategica è stata formalizzata tra il Comune, la società patrimoniale locale e il gruppo gestore Iren, garantendo un piano di investimenti per oltre 19 milioni di euro. Questa intesa non si limita alla semplice continuità del servizio, ma definisce un quadro di governance solido volto all'ammodernamento delle reti fognarie e degli impianti di depurazione. L'accordo prevede opere concrete già nel 2026 su vie specifiche della città, assicurando che i beni infrastrutturali restino di proprietà pubblica tramite la società Piacenza Infrastrutture.