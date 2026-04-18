L'Agenzia europea per i medicinali ha approvato un nuovo vaccino a mRNA autoamplificante destinato ai gatti per proteggere dal virus della leucemia felina. La formulazione include questa tecnologia innovativa, che favorisce la produzione di risposte immunitarie più efficaci. La decisione si basa su studi che ne attestano la sicurezza e l’efficacia. Il vaccino rappresenta una novità nel settore veterinario e potenzialmente aiuta a prevenire la diffusione della malattia tra gli animali domestici.

Si tratta di un prodotto scudo che protegge(rebbe) i gatti contro 5 comuni malattie infettive altamente contagiose. L’agenzia ha aver raccomandato l’autorizzazione all’immissione in commercio nell’Unione europea per Nobivac NXT HCPChFeLV. Il vaccino è efficace contro herpesvirus felino di tipo 1, virus che causa malattie delle vie respiratorie superiori e degli occhi; calicivirus felino, virus che causa malattie delle vie respiratorie superiori e della bocca; panleucopenia felina, che può causare diarrea, vomito, febbre e letargia e può essere fatale, soprattutto nei gattini; leucemia felina, virus che sopprime il sistema immunitario ed è una causa comune di tumore nei gatti; Chlamydia felis, un batterio che causa principalmente infezioni oculari.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Ema (UE): Ok vaccino a mRna autoamplificante per i gatti

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