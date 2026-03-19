L’IA aiuta a creare un vaccino mRNA su misura | così è stato salvato il cane Rosie

Un team di ricercatori ha utilizzato l’intelligenza artificiale per sviluppare un vaccino mRNA personalizzato, contribuendo alla cura di un cane chiamato Rosie. La tecnologia ha analizzato dati genetici complessi per creare una terapia specifica, dimostrando come l’IA possa essere applicata anche nel settore veterinario. Questa sperimentazione apre nuove possibilità nel trattamento degli animali domestici attraverso strumenti innovativi.

L’Intelligenza artificiale si può rivelare un alleato importante per i nostri amici a quattro zampe. Anche nel campo veterinario queste tecnologie iniziano a mostrare applicazioni concrete, offrendo strumenti sempre più sofisticati per analizzare dati genetici complessi e sviluppare terapie mirate. Un recente caso sperimentale ha dimostrato come l’IA abbia contribuito allo sviluppo di un vaccino mRNA personalizzato contro un tumore aggressivo. Protagonista della vicenda è la cagnolina Rosie. La storia di Rosie. A Rosie i veterinari avevano diagnosticato una neoplasia con una prognosi che non lasciava spazio a speranze: le sarebbero rimasti pochi mesi di vita. 🔗 Leggi su Panorama.it

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