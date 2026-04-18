Durante il Marra Block Party, tenutosi sabato 18 aprile nel quartiere Barona di Milano, due artisti hanno condiviso il palco per un duetto sulla canzone “Niente canzoni d’amore”. L’evento ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso e ha suscitato grande entusiasmo tra gli spettatori. Il momento è stato ripreso e condiviso sui social, attirando attenzione e commenti tra i fan.

È stata una delle sorprese più applaudite (e gradite) dell’evento speciale Marra Block Party, che si è tenuto oggi sabato 18 aprile, al quartiere Barona di Milano, quello dove è cresciuto il rapper. Elodie è salita sul palco con Marracash per cantare insieme “ Niente canzoni d’amore ”, brano del 2016. I due artisti sono stati insieme tra il 2019 e il 2021. La loro relazione è nata in seguito alla collaborazione per il brano di successo “ Margarita ” e si è conclusa nel 2021, anno in cui il rapper ha pubblicato l’album “ Noi, loro, gli altri ”. Quello che si è consumato stasera è stato un momento di stima e affetto tra i due artisti, che negli anni non si sono mai persi di vista, anche quando le loro strade si sono divise.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Elodie e Marracash di nuovo insieme: al Marra Block Party duettano su “Niente canzoni d’amore”. Un gesto di affetto sincero e di stima tra i due ex – IL VIDEO

CRISI TRA ELODIE E ANDREA IANNONE: MARRACASH PRONTO A RICONQUISTARLA

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