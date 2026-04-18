Elisa Hernandez chi è la presunta fidanzata di Can Yaman

Elisa Hernandez è stata indicata come la presunta fidanzata dell’attore turco molto seguito in Italia. La notizia è stata riportata da un articolo pubblicato su Novella 2000. Non sono stati forniti dettagli sulla loro relazione o sulla natura del rapporto tra i due. La vicenda è attualmente oggetto di discussione sui media di gossip e intrattenimento.

Elisa Hernandez è la presunta fidanzata di Can Yaman, l’attore turco più amato in Italia. Scopriamo chi è Elisa Hernandez, la presunta fidanzata di Can Yaman. Nonostante prima di Sanremo l’attore turco si sia dichiarato single, tra i due sembrerebbe esserci stato un avvicinamento. Secondo alcune indiscrezioni potrebbero essere una coppia, anche se si conoscono da poco tempo. Il nome di Elisa Hernandez è stato accostato a quello di Can Yaman. Potrebbe essere lei la donna che è riuscita a conquistare il cuore del noto attore turco. Una donna bellissima, massaggiatrice spagnola conosciuta nel mondo della cronaca rosa per la sua relazione passata con l’ex calciatore Iker Casillas.🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Elisa Hernandez, chi è la presunta fidanzata di Can Yaman Notizie correlate Leggi anche: Chi è la fidanzata attuale di Can Yaman? Ecco con chi sta l’attore oggi Chi è Giorgia Gagliano, la presunta fidanzata di Raimondo Todaro: età, lavoro e storiaScopriamo insieme qualche curiosità sulla carriera e la vita privata di Giorgia Gagliano, la presunta fidanzata di Raimondo Todaro.