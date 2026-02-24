Chi è la fidanzata attuale di Can Yaman? Ecco con chi sta l’attore oggi

Can Yaman si trova attualmente in compagnia di una giovane influencer, dopo aver concluso la sua precedente relazione. La coppia è stata avvistata mentre cenava insieme a Madrid, suscitando curiosità tra i fan dell’attore turco. La presenza della influencer ha attirato l’attenzione dei paparazzi, che hanno immortalato il momento. La questione della sua vita sentimentale continua a far parlare, mentre i dettagli sulla relazione rimangono riservati.

Dopo la fine della precedente relazione, Can Yaman volta pagina. Ecco chi è la giovane influencer avvistata a cena con l’attore turco a Madrid. Leggi anche: Can Yaman dice basta alle fake news e rivela tutto sull’arresto per droga: non c’è mai stato Negli ultimi anni, la vita sentimentale di Can Yaman è stata spesso al centro dell’attenzione mediatica. L’attore turco, amatissimo dal pubblico italiano e internazionale, ha sempre cercato di mantenere un certo riserbo, ma il suo fascino continua a catalizzare curiosità e indiscrezioni. Dopo la fine della relazione con la DJ Sara Bluma, sembrava che l’attore stesse attraversando una fase più riservata sul piano personale. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Can Yaman interviene nella conferenza stampa della prima serata di Sanremo 2026. Tra battute sul fermo di polizia in Turchia, le nuove riprese di Sandokan e l’omaggio a Laura Pausini. Cosa ha dichiarato l'attore davanti ai giornalisti - facebook.com facebook

Carlo #Conti fa ridere i giornalisti con una battuta su #CanYaman: " Sull'abbronzatura mi batte, sul fisico non tanto". #sanremo #Sanremo2026 #festivaldisanremo x.com