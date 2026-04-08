Chi è Giorgia Gagliano la presunta fidanzata di Raimondo Todaro | età lavoro e storia

Giorgia Gagliano è conosciuta come la presunta fidanzata di Raimondo Todaro. La sua età e il suo lavoro sono elementi che attirano l’attenzione, ma i dettagli sulla sua vita privata e professionale sono ancora limitati. La sua presenza nelle cronache si lega principalmente alla relazione con il ballerino e coreografo, senza ulteriori informazioni pubblicamente confermate. L’articolo di Novella 2000 fornisce un approfondimento su questi aspetti.

Scopriamo insieme qualche curiosità sulla carriera e la vita privata di Giorgia Gagliano, la presunta fidanzata di Raimondo Todaro. Una ragazza bellissima che il gieffino avrebbe già presentato alla famiglia. Raimondo Todaro, al suo ingresso al Grande Fratello, non ha voluto svelare il nome della sua nuova compagna di vita. Aveva deciso di mantenere segreta la sua identità, ma l’ex moglie Francesca Tocca ha svelato il suo nome a Verissimo, spingendo il ballerino a confermare la loro relazione. La sua nuova compagna è Giorgia Gagliano, una bellissima donna siciliana di trent’anni, che lavora come estetista. La donna è mora, con bellissimi capelli ricci e i profili social completamente blindati. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Chi è Giorgia Gagliano, la fidanzata “segreta” di Raimondo Todaro del Grande Fratello VipTutto quello che sappiamo su Giorgia Gagliano, la compagna "segreta" di Raimondo Todaro del Grande Fratello Vip.

Raimondo Todaro chi è la fidanzata: nome, età, lavoro, InstagramChi è la misteriosa fidanzata di Raimondo Todaro? In queste ore, gli esperti di gossip svelano quale sarebbe la sua identità.

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«Sono fidanzati in casa», queste le parole di Francesca Tocca che, ospite da Silvia Toffanin, ha raccontato come il suo ex marito Raimondo Todaro abbia già presentato la sua nuova compagna alla famiglia. Il rapporto tra Raimondo e Giorgia Gagliano, infatti, - facebook.com facebook