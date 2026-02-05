Elezioni comunali centrosinistra in fibrillazione in vista del confronto ufficiale

A Trentola Ducenta la campagna elettorale si fa più tesa. Il centro-sinistra si prepara al confronto ufficiale di sabato 7 febbraio, ma la vera tensione si respira già tra i partiti. Le discussioni sono accese e le strategie pronte a cambiare. La città aspetta con attenzione il dibattito, che potrebbe segnare l’andamento delle prossime settimane.

Approfondimenti su Elezioni Comunali

A Senigallia, la campagna per le primarie del centrosinistra si intensifica, con oltre mille firme raccolte a sostegno dei due candidati in corsa.

In vista delle prossime elezioni comunali, Marino ha convocato un tavolo di confronto del centrosinistra, sottolineando l'importanza di affrontare i temi principali della città.

Ultime notizie su Elezioni Comunali

Argomenti discussi: I socialisti presenteranno una lista (col centrosinistra) alle elezioni del 2027 a Milano; Elezioni sindaco di Venezia, Andrea Martella candidato del centrosinistra: Riconquisteremo il Comune; Ufficiale, Andrea Martella correrà per Ca' Farsetti: è il candidato sindaco del centrosinistra; Elezioni comunali a Mortara, campo largo nel centrosinistra per appoggiare la candidatura di Farrell a sindaco.

