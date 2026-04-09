Elezioni comunali prove di dialogo nel centrodestra | asse Bicchielli FI-Iannone FdI

Nel centrodestra si registrano segnali di dialogo dopo le tensioni tra Forza Italia e gli altri alleati nelle città di Salerno, Pagani e Avellino in vista delle elezioni comunali di fine maggio. Le discussioni si concentrano sulle strategie condivise e sulla possibilità di alleanze unitarie, mentre i rappresentanti dei vari partiti cercano di trovare un accordo per le imminenti consultazioni amministrative.

Prove di dialogo nel centrodestra dopo la spaccatura tra Forza Italia e gli alleati nei comuni di Salerno, Pagani ed Avellino in vista delle elezioni amministrative di fine maggio. “Ripartiamo dal punto in cui il centrodestra era unito e proviamo ad andare avanti insieme, in modo coeso”: a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Elezioni comunali. Prove d'intesa tra Vivila e Iodice: dialogo aperto per fronte comuneProve d'intesa tra il movimento civico Vivila Marcianise e la candidata a sindaco Maria Luigia Iodice, già candidata alle regionali con Casa... Leggi anche: Bicchielli (FI): “Subito elezioni provinciali a Salerno” Temi più discussi: Elezioni comunali, prove di dialogo nel centrodestra: asse Bicchielli (FI)-Iannone (FdI); Elezioni comunali. Prove d'intesa tra Vivila e Iodice: dialogo aperto per fronte comune; Elezioni comunali a Campofilone, Feliziani prova a tornare in sella. Sfiduciato ma non dai cittadini; Elezioni, Antonio Civita ci prova con un'associazione. E invita molti big del centrodestra. Elezioni comunali. Prove d'intesa tra Vivila e Iodice: dialogo aperto per fronte comuneDelle Curti incontra la candidata del campo largo per costruire una proposta di governo condivisa per la città ... casertanews.it Elezioni comunali a Campofilone, Feliziani prova a tornare in sella. «Sfiduciato ma non dai cittadini»CAMPOFILONE Manca poco più di un mese, prima che i cittadini di Campofilone siano chiamati alle urne per eleggere il loro nuovo sindaco, ponendo fine così al commissariamento ... corriereadriatico.it Elezioni comunali a Tempio, Andrea Biancareddu anticipa tutti e svela la lista – I nomi Il candidato sindaco presenta “UniAmo Tempio”, scelto anche il simbolo - facebook.com facebook