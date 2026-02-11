Elezioni comunali a Prato Biffoni | Per mia candidatura a sindaco mi piacerebbe essere coinvolto

Il sindaco di Prato, Biffoni, apre a una possibile ricandidatura. Durante un evento, ha ringraziato i dirigenti nazionali, tra cui Marco Furfaro, il presidente Giani e il segretario Fossi, dicendo che si sentono vicini e lo sostengono. Biffoni ha anche detto che gli piacerebbe essere coinvolto nella scelta del candidato a sindaco, se decideranno di andare avanti con le elezioni comunali. Ora, aspetta di capire quali saranno le decisioni del suo partito.

PRATO – "Io ringrazio Marco Furfaro che è un dirigente nazionale, come ringrazio il presidente Giani, il segretario Fossi che si preoccupano del mio futuro, lo prendo come un attestato di stima, di affetto, di di vicinanza. Mi piacerebbe essere coinvolto in queste decisioni perché insomma, lo dico onestamente, vorrei poter dire la mia". "Io penso che le candidature a sindaco, per esempio, soprattutto la mia, nasce in un contesto di rapporto con la città, con gli elettori, i militanti del Partito Democratico, dei partiti che compongono la coalizione, non sui giornali – ha aggiunto Biffoni -. Io ho sempre detto e penso si debba fare lo sforzo per trovare una candidatura migliore.

