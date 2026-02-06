Elezioni provinciali la posizione del Movimento 5 Stelle Sannio
Nei giorni scorsi il Movimento 5 Stelle nel Sannio ha avviato dialoghi con varie forze del campo progressista. L’obiettivo è stato trovare punti in comune su questioni e priorità per il territorio. Nessuna alleanza definitiva, solo confronti su temi concreti per il momento.
Tempo di lettura: 2 minuti « Nei giorni scorsi il Movimento 5 Stelle ha partecipato a interlocuzioni con diverse forze del campo progressista esclusivamente su una possibile condivisione di temi e priorità per il territorio. – Afferma la Coordinatrice Provinciale Sabrina Ricciardi – All’esito di tali confronti, il Movimento ha avviato una propria valutazione interna sulle scelte da assumere per questa competizione. Dopo aver consultato i livelli regionali del Movimento e ascoltato i consiglieri e gli amministratori dei territori, vicini al Movimento, abbiamo ritenuto coerente e responsabile non partecipare ad alcuna coalizione per questa competizione provinciale, che per sua natura rimane un passaggio istituzionale limitato; si tratta infatti di un’elezione di secondo livello che coinvolge esclusivamente sindaci e consiglieri comunali nel loro ruolo istituzionale di eletti, nella gran parte dei casi espressione di liste civiche che vanno oltre le appartenenze politiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
