Nei giorni scorsi il Movimento 5 Stelle nel Sannio ha avviato dialoghi con varie forze del campo progressista. L’obiettivo è stato trovare punti in comune su questioni e priorità per il territorio. Nessuna alleanza definitiva, solo confronti su temi concreti per il momento.

Tempo di lettura: 2 minuti « Nei giorni scorsi il Movimento 5 Stelle ha partecipato a interlocuzioni con diverse forze del campo progressista esclusivamente su una possibile condivisione di temi e priorità per il territorio. – Afferma la Coordinatrice Provinciale Sabrina Ricciardi – All’esito di tali confronti, il Movimento ha avviato una propria valutazione interna sulle scelte da assumere per questa competizione. Dopo aver consultato i livelli regionali del Movimento e ascoltato i consiglieri e gli amministratori dei territori, vicini al Movimento, abbiamo ritenuto coerente e responsabile non partecipare ad alcuna coalizione per questa competizione provinciale, che per sua natura rimane un passaggio istituzionale limitato; si tratta infatti di un’elezione di secondo livello che coinvolge esclusivamente sindaci e consiglieri comunali nel loro ruolo istituzionale di eletti, nella gran parte dei casi espressione di liste civiche che vanno oltre le appartenenze politiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Elezioni provinciali, la posizione del Movimento 5 Stelle Sannio

Approfondimenti su Elezioni Provinciali

La Lega e Noi Moderati hanno deciso di unire le forze per le prossime elezioni provinciali nel Sannio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Elezioni Provinciali

Argomenti discussi: Rinnovo consiglio provinciale. Del Bianco e Perenzin al presidente della Provincia Padrin: Convochi le elezioni tra il 17 e il 19 marzo; Elezioni provinciali, oggi il giorno della verità; Elezioni provinciali, la Lega di Rovigo si smarca: Nessun franco tiratore dai nostri banchi; Elezioni provinciali, sindaci e assessori scelgono il nuovo presidente: in corsa Marco Donadel e Luca Durighetto.

Elezioni Provinciali, senza il voto dei cittadini. Il presidente scelto tra i sindaciOggi, 1° febbraio 2026, gli amministratori del Salento sono chiamati alle urne per scegliere la nuova guida della Provincia. Un duello tra esperienza e continuità che segna il futuro del territorio. leccenews24.it

Elezioni provinciali: Fabio ha vinto, con 200 consiglieri in più. La gioia del centrosinistra, Pd: Vittoria del buon governoÈ una grande soddisfazione, È una vittoria merito del buon governo di questi anni, spiega il segretario provinciale Pd Luciano Marrocco, mentre la festa del ... corrieresalentino.it

Provinciali, lista tra soggetti minori: l’adesione dei 5 Stelle non è condivisa facebook