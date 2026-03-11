Elezioni comunali 2026 Apicella cerca il bis contro Griffo Ma il quadro politico potrebbe allargarsi

A Trentola Ducenta, a poco più di due mesi dalle elezioni comunali del 24 e 25 maggio, si comincia a delineare lo scenario politico. Apicella si prepara a cercare il secondo mandato contro Griffo, mentre il quadro potrebbe espandersi con ulteriori candidati o alleanze. La campagna elettorale si avvicina e le forze in campo si preparano a confrontarsi per il rinnovo dell’amministrazione locale.

Verso il voto del 24 e 25 maggio il sindaco uscente prova la riconferma con tre liste civiche. L’ex primo cittadino torna in campo con “Insieme per la città”. Sullo sfondo restano le ipotesi Sagliocco e Marino. A poco più di due mesi dalle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, a Trentola Ducenta inizia a prendere forma lo scenario politico che porterà al rinnovo dell’amministrazione comunale. Al momento sono due i candidati che si preparano a contendersi la fascia tricolore: il sindaco uscente Michele Apicella e l’ex primo cittadino Michele Griffo. Dopo cinque anni alla guida del Comune, Apicella ha annunciato la sua ricandidatura con lo slogan “Disegnare il domani”, con l’obiettivo di proseguire il percorso amministrativo avviato nel precedente mandato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Articoli correlati

Elezioni comunali 2026. L'ex sindaco Griffo 'schiera' altri 4 candidati per il votoLa candidatura a sindaco di Trentola Ducenta di Michele Griffo sta prendendo forma attorno a una squadra di cittadini profondamente radicati nella...

Elezioni comunali. Il sindaco Apicella: "Ho il dovere di dare seguito al lavoro avviato"L'annuncio del primo cittadino: "Completare i progetti in corso e affrontare con maggiore determinazione le sfide future" “Cinque anni fa è nato un...

Approfondimenti e contenuti su Elezioni comunali

Temi più discussi: Chi sarà il nuovo sindaco di Monza? Il dopo Pilotto e il toto-nomi: ecco tutti i papabili candidati; Trentola Ducenta al voto. Pd con Oliviero e con Griffo, salta Marino. Sagliocco ago della bilancia; Comunali Briatico, la scrittrice Giusy Staropoli Calafati si candida a sindaco; Ce. Verso le comunali. Apicella: Trentola Ducenta guarda avanti e non ha alcuna intenzione di tornare indietro.

Elezioni comunali 2026, Apicella cerca il bis contro Griffo. Ma il quadro politico potrebbe allargarsiVerso il voto del 24 e 25 maggio il sindaco uscente prova la riconferma con tre liste civiche. L’ex primo cittadino torna in campo con Insieme per la città. Sullo sfondo restano le ipotesi Sagliocco ... casertanews.it

Risultati Elezioni Comunali bis Pescara 2026/ Carlo Masci confermato sindaco: Centrodestra 59%, ko CostantiniCarlo Masci eletto sindaco di Pescara: i risultati delle Elezioni Comunali bis in 23 sezioni sulle 170. Flop Campo largo, trionfa il Centrodestra ... ilsussidiario.net

Elezioni Comunali a Reggio Calabria sempre più vicine, la presenza di Scopelliti vicino alla Lega provoca malumori interni e apre un nuovo fronte politico - facebook.com facebook