Elezioni a Milo | Aurora Catalano candidata sindaco con Milo Futura

Aurora Catalano sarà la candidata sindaco di Milo nelle prossime elezioni amministrative, che si terranno il 24 e 25 maggio. La sua candidatura è sostenuta dalla lista civica “Milo Futura”, che punta al rinnovamento della guida comunale. La candidata rappresenta un nuovo volto nel panorama politico locale e ha annunciato ufficialmente la sua partecipazione alla competizione elettorale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una candidatura all’insegna del rinnovamento. Sarà Aurora Catalano a correre per la carica di sindaco di Milo in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, sostenuta dalla lista civica “Milo Futura”. La candidata è laureata in Scienze Religiose e lavora come impiegata amministrativa presso la segreteria di un istituto superiore di Messina. Da anni è attiva nel territorio milese, soprattutto in ambito sociale, e ha già maturato esperienza politica come capogruppo di minoranza in Consiglio comunale. Una visione politica orientata al futuro. Catalano spiega che la sua discesa in campo nasce dal desiderio di offrire una nuova prospettiva al Comune, basata su una politica concreta e orientata ai risultati.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Elezioni a Milo: Aurora Catalano candidata sindaco con “Milo Futura” Notizie correlate Milo, Aurora Catalano candidata sindaco con la lista "Milo Futura"È Aurora Catalano la candidata sindaco di Milo alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, alla guida della lista civica “Milo Futura”. Milo, Maria Concetta Cantarella candidata sindacoABBONATI A DAYITALIANEWS L’annuncio in vista delle elezioni comunali Maria Concetta Cantarella ha ufficializzato la propria candidatura a sindaco di...