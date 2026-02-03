Verso le elezioni il Pd blinda Sadegholvaad e Foronchi | Nessuna criticità per il secondo mandato

Mentre si avvicinano le elezioni, il Partito Democratico difende i propri sindaci. Sadegholvaad e Foronchi, entrambi eletti con il partito, non sono stati messi in discussione per il loro secondo mandato. “Sono sindaci del Pd, a mio avviso non ci sono criticità”, commenta un membro del partito, che rassicura sulla stabilità dei loro incarichi. La loro conferma sembra ormai scontata, anche se il dibattito politico continua a tenere banco.

"Sadegholvaad e Foronchi? Sono sindaci del Pd, a mio avviso non vedo criticità per il loro secondo mandato". E a Riccione, terreno più dibattuto, cosa accadrà? "Daniela Angelini sta anche lei svolgendo un lavoro immenso, gode della nostra massima fiducia, ma, essendo una candidatura civica, andrà.

Le prossime elezioni comunali a Cattolica si avvicinano, con Foronchi che valuta un secondo mandato.

