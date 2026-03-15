In Repubblica Democratica del Congo, circa tre milioni di elettori si sono recati alle urne per scegliere il nuovo presidente. Sassou Nguesso compete per il quinto mandato consecutivo, mentre altri candidati partecipano alla consultazione elettorale. Le votazioni si sono svolte in diverse regioni del paese, con un'attenzione particolare alla partecipazione degli aventi diritto. I risultati sono attesi nei prossimi giorni.

I cittadini della Repubblica Democratica del Congo sono chiamati a votare per scegliere un nuovo leader. Sono circa tre milioni le persone che hanno diritto di voto in queste elezioni, caratterizzate da un clima di apatia soprattutto tra i più giovani. Tra i candidati c’è il presidente in carica Denis Sassou Nguesso, che è al potere da 42 anni ed è in corsa per il quinto mandato consecutivo. Leader del Partito Congolese del Lavoro, ha assunto il ruolo di presidente per la prima volta nel 1979. Sostituito nel 1992, quando sono state organizzate le prime elezioni multipartitiche del Paese, è tornato al potere come leader di una milizia al termine di una guerra civile durata quattro mesi nel 1997. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Elezioni in Congo, 3 milioni al voto: Sassou Nguesso in corsa per il quinto mandato consecutivo

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