Elenchi regionali | saranno veramente importanti per le immissioni in ruolo 2026? Pillole di Question time

Durante il question time del 13 aprile 2026 trasmesso su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione della docente esperta Sonia Cannas, è stato discusso il decreto attuativo riguardante gli elenchi regionali per le assunzioni a tempo indeterminato nel 2026. L’attenzione si è concentrata sulla possibile rilevanza di tali elenchi per le future immissioni in ruolo.

Nel question time del 13 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stato affrontato il tema del decreto attuativo relativo agli elenchi regionali per l’immissione in ruolo. Il provvedimento è in via di pubblicazione e, secondo le indicazioni fornite, nei prossimi giorni dovrebbe aprirsi la finestra per la presentazione delle domande di inserimento. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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