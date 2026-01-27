Elenchi regionali per il ruolo | le quote di riserva della legge 68 99 saranno applicate Pillole di Question Time

La legge 6899 garantisce quote di riserva nelle assunzioni regionali. Durante il question time su OrizzonteScuola TV, il 9 dicembre 2025, si è discusso dell’applicazione di queste riserve negli elenchi regionali, evidenziando l’importanza del rispetto delle normative vigenti nel settore dell’istruzione.

Nel question time del 9 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stata posta una domanda sulla presenza delle riserve di legge negli elenchi regionali previsti per le assunzioni. Il tema centrale riguarda l’applicazione della normativa sulla tutela del diritto al lavoro delle persone con disabilità. L'articolo Elenchi regionali per il ruolo: le quote di riserva della legge 6899 saranno applicate. Pillole di Question Time .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Legge 68 1999

Nel question time del 16 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con Chiara Cozzetto di ANIEF, si è trattato di un tema rilevante riguardante le assunzioni nel settore scolastico, con particolare attenzione alle normative regionali e alla legge 6899.

Nel question time del 15 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente Sonia Cannas, è stata affrontata una questione legata alla riserva prevista dalla legge 6899 nelle GPS.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Legge 68 1999

Argomenti discussi: Elenchi regionali per il ruolo, sono aggiuntivi alle assunzioni ordinarie. Doppia possibilità. Pillole di Question Time; Una nuova via per l'assunzione di insegnanti: gli elenchi regionali dal 2026/2027; Scuola, assunzioni più veloci per i docenti anche senza abilitazione, arrivano gli elenchi regionali: come funzionano; Elenchi regionali per il ruolo: solo punteggio prova scritta e orale, no titoli, no servizi. Potrebbero esserci delle novità?.

Elenchi regionali: una nuova opportunità per i docenti che sperano nel ruoloScopri gli elenchi regionali per il reclutamento dei docenti e come accelerano le assunzioni nelle zone carenti di personale. informazionescuola.it

Elenchi regionali per il ruolo: unica riserva prevista è per legge 68/99. Pillole di Question TimeNel question time del 16 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto ... orizzontescuola.it

Posizioni economiche ATA, anche chi è in assegnazione provvisoria svolge la prova nella sede di servizio. Pillole di Question Time. https://www.orizzontescuola.it/posizioni-economiche-ata-anche-chi-e-in-assegnazione-provvisoria-svolge-la-prova-nella-sede - facebook.com facebook

Nel question time del 25 novembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas, è stato affrontato un tema rilevante per i docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie provinciali per … x.com