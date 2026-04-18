’Elba Comics + Players’ Il fascino del fumetto Novità eventi e ospiti

Il festival 'Elba Comics + Players' torna sull’Isola d’Elba dopo il successo della prima edizione. L’evento si svolgerà a Porto Azzurro dal 24 al 26 aprile, portando nuovamente appassionati e professionisti del settore. Durante le giornate saranno presentate novità, si terranno incontri e ci saranno ospiti legati al mondo del fumetto e dei giochi. La manifestazione si svolgerà presso diverse location della città.

Il fascino intramontabile del fumetto è pronto ad approdare nuovamente all’ Isola d’Elba, dopo il successo ottenuto per la prima volta lo scorso anno infatti il festival ’Elba Comics + Players’ tornerà a Porto Azzurro a partire da venerdì 24 fino a domenica 26 aprile. A partire da quest’anno saranno tantissime le novità che contribuiranno a rendere quello di Porto Azzurro uno degli eventi più imperdibili della stagione. Ideato dal presidente e fondatore Stefano Picchi in collaborazione con il regista Stefano Muti, il festival si ispira ai grandi eventi internazionali del settore e propone un programma diffuso tra il centro storico, il lungomare e le piazze del paese, tra stand espositivi, spettacoli itineranti e attività pensate per un pubblico di tutte le età.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ’Elba Comics + Players’. Il fascino del fumetto. Novità, eventi e ospiti Notizie correlate Varchi Comics, a tutto fumetto. Ospiti alla fiera gli artisti di TexConto alla rovescia per Varchi Comics, che sabato 21 e domenica 22 marzo torna nella sua storica location al palazzetto dello sport. Zip! Comics Fest – Dal 17 al 19 aprile il festival del fumetto organizzato dalla Scuola Internazionale di Comics di MilanoMancano un paio di settimane allo Zip! Comics Fest, festival di fumetto di cui siamo tra i media partner e che ci vedrà anche protagonisti di due... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Elba Comics + Players 2026: Porto Azzurro si trasforma nel regno dei cosplay; Elba Comics Plus Players, il mare narra e diventa racconto; Elba Comics Plus Players 2026 - Qui il mare parla la locandina ufficiale di Marcello Mangiantini; ISOLA D’ELBA, TORNA A PORTO AZZURRO LA SECONDA EDIZIONE DELL’ ELBA COMICS + PLAYERS. ’Elba Comics + Players’. Il fascino del fumetto. Novità, eventi e ospitiIl fascino intramontabile del fumetto è pronto ad approdare nuovamente all’Isola d’Elba, dopo il successo ottenuto per la prima ... quotidiano.net Elba Comics + Players: torna l’unico festival comics sul mareElba Comics + Players, dal 24 al 26 aprile 2026: fumetti, cosplay, cinema e ospiti per il festival ambientato in un suggestivo porto sul mare. vgmag.it “Qui il mare parla”, locandina Ufficiale Elba Comics Plus Players Torna uno degli appuntamenti più attesi della primavera culturale toscana: Elba Comics Plus Players, organizzato dal Comune di Porto Azzurro dal 24 al 26 aprile 2026, con un’edizione special - facebook.com facebook Elba Comics Plus Players 2026 - “Qui il mare parla” la locandina ufficiale di Marcello Mangiantini x.com