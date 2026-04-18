Edilizia popolare verso la consegna anche per la seconda palazzina

Da ilrestodelcarlino.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le case popolari di via Isola di Ponza stanno per essere completate con la consegna della seconda palazzina. Attualmente sono in corso i collaudi e si sta procedendo all’allaccio alla rete elettrica. Una volta conclusi questi passaggi, i 13 nuovi alloggi saranno disponibili e pronti per essere assegnati a persone con un reddito Isee fino a 39mila euro. La consegna è prevista a breve.

Case popolari di via Isola di Ponza, ormai ci siamo anche per la seconda palazzina: si stanno effettuando i collaudi e l’allaccio alla rete elettrica dopodiché i 13 nuovi alloggi saranno disponibili e pronti per essere assegnati a soggetti con reddito Isee fino a 39mila euro. "Con il sindaco Massimiliano Ciarpella e i tecnici abbiamo fatto il punto sulla realizzazione di questi alloggi in un Comune ad alta densità abitativa nel quale la richiesta di alloggi pubblici è forte – commenta Tommaso Fagioli, presidente Erap Marche –. Con la conclusione dei lavori potremo dare una risposta alle esigenze dei cittadini". "La disponibilità di questi 13...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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