Edilizia popolare verso la consegna anche per la seconda palazzina

Le case popolari di via Isola di Ponza stanno per essere completate con la consegna della seconda palazzina. Attualmente sono in corso i collaudi e si sta procedendo all’allaccio alla rete elettrica. Una volta conclusi questi passaggi, i 13 nuovi alloggi saranno disponibili e pronti per essere assegnati a persone con un reddito Isee fino a 39mila euro. La consegna è prevista a breve.

Case popolari di via Isola di Ponza, ormai ci siamo anche per la seconda palazzina: si stanno effettuando i collaudi e l’allaccio alla rete elettrica dopodiché i 13 nuovi alloggi saranno disponibili e pronti per essere assegnati a soggetti con reddito Isee fino a 39mila euro. "Con il sindaco Massimiliano Ciarpella e i tecnici abbiamo fatto il punto sulla realizzazione di questi alloggi in un Comune ad alta densità abitativa nel quale la richiesta di alloggi pubblici è forte – commenta Tommaso Fagioli, presidente Erap Marche –. Con la conclusione dei lavori potremo dare una risposta alle esigenze dei cittadini". "La disponibilità di questi 13...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Edilizia popolare, verso la consegna anche per la seconda palazzina Notizie correlate Soldi per l’edilizia popolare bloccati dal governo per il riarmo, la protesta parte da Genova: “Una vergogna, qui 600 famiglie senza casa”“A causa della malsana decisione del governo di dirottare i 970 milioni destinati all’edilizia popolare sulla spesa bellica, Genova perde 13 milioni... Edilizia popolare, Regione convalida dati patrimonio abitativo del ComuneL’elenco del patrimonio è parte del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari che verrà sottoposto all’attenzione del Consiglio comunale... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Edilizia popolare, verso la consegna anche per la seconda palazzina; Fondi case popolari dirottati su spese militari: a Genova 600 alloggi bloccati; Piano casa, dall’edilizia popolare ai fondi immobiliari: come saranno realizzati 100mila alloggi; Case sfitte da ristrutturare e taglio dei fondi: il Sunia incontrerà Bucci. Edilizia popolare, verso la consegna anche per la seconda palazzinaCase popolari di via Isola di Ponza, ormai ci siamo anche per la seconda palazzina: si stanno effettuando i collaudi e l’allaccio alla rete elettrica dopodiché i 13 nuovi alloggi saranno disponibili e ... ilrestodelcarlino.it Edilizia popolare, in arrivo 52mila euro per la manutenzione degli alloggi e migliorare l’efficienza energeticaADRIA - Palazzo Tassoni investe nell'edilizia popolare. Dopo aver completato i lavori di ristrutturazione di due palazzine a Borgo Dolomiti, il Comune promuove alcuni nuovi interventi. La comunità del ... ilgazzettino.it Allo IACP di Ragusa si insedia Moscato: parte la nuova era dell’edilizia popolare. Ecco quando - facebook.com facebook #Casa, fondi congelati per #guerra. La beffa dei 970 euro destinati all’edilizia #popolare bloccati: “Occasione preziosa buttata via” @espressonline x.com