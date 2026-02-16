Edilizia popolare Regione convalida dati patrimonio abitativo del Comune

La Regione ha confermato i dati sul patrimonio abitativo di Brindisi dopo aver controllato le informazioni raccolte dal censimento degli alloggi di edilizia popolare. La verifica si è resa necessaria per aggiornare le statistiche ufficiali e garantire che le informazioni siano corrette. In particolare, sono stati analizzati oltre 2.000 alloggi distribuiti in diverse zone della città.

L'elenco del patrimonio è parte del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari che verrà sottoposto all'attenzione del Consiglio comunale di Brindisi nella prossima seduta dell'assise civica BRINDISI - Il Portale unico dei servizi per l'housing (Push) della Regione ha convalidato i dati del censimento degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica (Erp) del Comune di Brindisi. Il patrimonio abitativo pubblico dell'ente comunale, infatti, nelle sue varie tipologie consta di circa un migliaio di unità e nel Push oltre ai dati catastali e amministrativi è indicato anche lo stato dell'alloggio.