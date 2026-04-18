Edilizia la sfida al Senato | nuovi piani per l’energia degli edifici

Il 8 aprile scorso, la Sala Zuccari del Senato ha accolto il Convegno Nazionale sulle Costruzioni, organizzato dal senatore Antonio Trevisi. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di istituzioni, professionisti del settore edilizio e imprese, riuniti per discutere delle strategie e degli interventi necessari per migliorare l’efficienza energetica degli edifici italiani. Si è trattato di un appuntamento importante per affrontare le nuove sfide legate all’edilizia e alle politiche energetiche.

L’8 aprile scorso, la Sala Zuccari del Senato ha ospitato il Convegno Nazionale sulle Costruzioni, un vertice organizzato dal senatore Antonio Trevisi per riunire istituzioni, professionisti e imprese del settore. Al centro della discussione, intitolata Rigenerazione Responsabile per l’Abitare del III Millennio, il dibattito si è concentrato sulla necessità di trasformare radicalmente il sistema edilizio nazionale attraverso nuovi approcci tecnologici e normativi. La visione di Fleming sulla filiera energetica e costruttiva. Paolo Anthony Fleming, che attualmente guida una società di supporto alla filiera dopo aver ricoperto il ruolo di direttore in una SpA specializzata in energia e costruzioni generali, ha presentato un piano per modernizzare l’intero comparto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Edilizia, la sfida al Senato: nuovi piani per l’energia degli edifici Notizie correlate I nuovi edifici da 5 piani: "L’intervento è regolare"La polemica sul futuro urbanistico di Monza torna ad accendersi attorno al Piano attuativo di via Carissimi–via Boito, nel quartiere Cazzaniga. Rimini, centrodestra al bivio: nuovi piani e sfida al sindacoIl centrodestra riminese si prepara a un confronto decisivo nella serata di domani, venerdì 17 aprile, per definire la strategia in vista delle... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Pilosio al GIC con Le Frontiere del Calcestruzzo 7.0; La Cisl, le grandi opere liguri e la sfida di far salire il Pil; Edilizia pubblica. Lavori entro l’anno in via Agilulfo; La Cidec Sicilia rivolge un appello agli imprenditori edili: No al lavoro irregolare che aumenta i pericoli di incidenti e morti. Provincia di Salerno, Aliberti sfida Parente: Serve un confronto pubblico sui temiIl sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, candidato alla presidenza della Provincia di Salerno, lancia la sfida al competitor di centrosinistra Parente in vista del voto previsto a inizio maggio. agro24.it Edilizia pubblica. Lavori entro l’anno in via AgilulfoDal cappotto esterno agli impianti fotovoltaici per le aree comuni, il complesso di Edilizia residenziale pubblica di via Agilulfo ... ilgiorno.it Un camioncino ha perso del materiale per edilizia al sottopasso di via La Rotella. Occhi aperti. facebook