I nuovi edifici da 5 piani | L’intervento è regolare

La polemica sul nuovo piano urbanistico di Monza torna a infiammare il quartiere Cazzaniga. Questa volta si parla di nuovi edifici di cinque piani, e l’amministrazione ha confermato che l’intervento è regolare. La discussione si riaccende tra i residenti e le opposizioni, mentre i lavori procedono senza intoppi ufficiali.

La polemica sul futuro urbanistico di Monza torna ad accendersi attorno al Piano attuativo di via Carissimi–via Boito, nel quartiere Cazzaniga. Da una parte Giorgio Majoli, ambientalista e rappresentante del Coordinamento dei 20 comitati cittadini, che denuncia l'impatto ambientale dell'intervento, sollevando dubbi sulla compatibilità dei due nuovi edifici residenziali previsti, di cinque piani ciascuno, con il tracciato della futura M5. Dall'altra l'assessore all'Urbanistica Marco Lamperti, che respinge le accuse e rivendica la correttezza dell'iter. Majoli sostiene che la normativa imporrebbe una distanza minima di 30 metri dalle rotaie della metropolitana, distanza che non sarebbe rispettata, attestandosi sui 25 metri.

