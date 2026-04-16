Rimini centrodestra al bivio | nuovi piani e sfida al sindaco
Il centrodestra di Rimini si riunirà domani sera, venerdì 17 aprile, per discutere e definire le prossime mosse in vista delle future elezioni amministrative. La riunione si svolgerà in un momento di confronto tra i vari rappresentanti politici che compongono la coalizione. La decisione riguarda i piani da adottare e le strategie da seguire per affrontare le prossime sfide politiche in città.
Il centrodestra riminese si prepara a un confronto decisivo nella serata di domani, venerdì 17 aprile, per definire la strategia in vista delle prossime sfide amministrative. I vertici di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega si riuniranno per discutere la linea politica e la struttura del programma, cercando una sintesi tra le diverse anime della coalizione dopo il recente passaggio elettorale legato al referendum. L’incontro vedrà la partecipazione di otto figure chiave designate durante l’ultimo periodo invernale. Al tavolo siederanno Nicola Marcello, esponente regionale di Fratelli d’Italia, insieme ad Antonio Barboni per Forza Italia ed Elena Raffaelli come segretaria provinciale della Lega.🔗 Leggi su Ameve.eu
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