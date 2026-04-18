Eddie Brock | ecco perché ha annullato il tour | VIDEO

Eddie Brock ha pubblicato un video sui suoi canali social in cui conferma l’annullamento del suo tour estivo, notizia già diffusa nelle ore precedenti. Nel video, l’artista spiega le ragioni di questa decisione e rivolge un messaggio ai suoi fan, senza fornire dettagli aggiuntivi. La comunicazione si inserisce in un contesto di annunci ufficiali diffusi attraverso i canali digitali dell’interprete.

Eddie Brock conferma con un video sui suoi canali social la notizia, già circolata ieri, dell’annullamento del suo tour estivo, ma dà un importante appuntamento ai fan Ieri, 17 aprile, la notizia dell’annullamento dei concerti di Eddie Brock previsti per questa estate,ha fatto rapidamente il giro del web. Una notizia che si è diffusa in fretta e ha scatenato forti polemiche, dubbi e domande nati dal fatto che non vi era stato nessun comunicato o annuncio ufficiale per questo annullamento. Oggi il cantante sui suoi canali socialha spiegato le ragioni di questo improvviso cambio di rotta. Non è rassegnato ma con verità racconta le vere motivazioni che ci sono state dietro a questa decisione che non è stata presa a cuor leggero.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Gli artisti annunciati finora sono: Angelica Bove, Birthh, Delia, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Emma Nolde, Frah Quintale, Geolier, La Niña, Litfiba, Riccardo Cocciantee Sayf. x.com