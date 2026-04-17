Eddie Brock costretto ad annullare il tour | cos’è successo

Eddie Brock, arrivato a Sanremo, ha annunciato l’annullamento del suo tour. Nonostante la presenza in città, non è riuscito a vendere i biglietti necessari per proseguire le date programmate. La decisione di interrompere le esibizioni è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La notizia è stata riportata da diversi media locali e online, generando reazioni tra i fan e gli addetti ai lavori.

Brutte notizie per Eddie Brock che nonostante sia arrivato a Sanremo, non è riuscito a vendere i biglietti del suo tour, tanto che pare sia stato costretto ad annullarlo Dalle stelle alle stalle potremmo dire.Eddie Brock ha registrato un successo enorme quest’estate attraverso un brano caricato su Tik Tok, ciò lo ha portato a Sanremo con il branoAvvoltoi. Qui però si è classificato ultimo con poco appeal verso il pubblico. Aveva già prestabilito un lungo tour estivo ed invece ora la brutta notizia: tutti i concerti sono stati annullati poichél’artista non ha venduto abbastanza biglietti. Eddie Brock, dopo Sanremo, è stato annunciato tra i partecipanti del Concertone del Primo Maggio di Roma.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Eddie Brock costretto ad annullare il tour: cos’è successo Notizie correlate Chi è Eddie Brock: età, canzoni, la fidanzata (misteriosa), il successo su TikTokNome fino a poco tempo fa riservato a una nicchia, Eddie Brock è improvvisamente diventato familiare ai più: una clip virale, una canzone cantata... “Amarsi in tour” fa tappa a Bagheria: Eddie Brock in concerto al Piccolo Parco UrbanoEddie Brock, una delle voci più interessanti della nuova scena cantautorale italiana, annuncia le date estive del suo primo tour ufficiale “Amarsi in... Una raccolta di contenuti Si parla di: Vasco Rossi, fan si dà malato per andare al concerto: licenziato. L’azienda vince la battaglia legale. Eddie Brock paragona gli uomini ad Avvoltoi nella canzone di Sanremo: il testo e il significatoEddie Brock a Sanremo 2026 con Avvoltoi Dopo il successo straripante sui social della sua hit Non è mica te, Eddie Brock si prepara a presentarsi al grande pubblico con Avvoltoi, il brano in gara a ... deejay.it Eddie Brock con ‘Avvoltoi’ a Sanremo 2026 / Dai Call center all’Ariston, poi l’exploit sui socialCon il brano Avvoltoi il giovane artista romano Eddie Brock si presenterà all'Ariston di Sanremo e si candida ad essere una rivelazione. L’artista Eddie Brock parteciperà per la prima volta al ... ilsussidiario.net