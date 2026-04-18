Eddie Brock sul tour annullato | Venduto meno di quanto volessimo il 3 maggio annunciamo i concerti riprogrammati

Eddie Brock ha annunciato l’annullamento di alcune date del suo tour estivo a causa di vendite di biglietti inferiori alle aspettative. Le tappe cancellate saranno accumulate e riprogrammate, con un aggiornamento previsto per il 3 maggio. La decisione riguarda le parti del tour che non hanno raggiunto i numeri sperati, e i dettagli sulle nuove date saranno comunicati in seguito.

Eddie Brock annulla parte del tour estivo per scarsa vendita biglietti: le date saranno accorpate e riprogrammate. L'annuncio ufficiale il 3 maggio al Pincio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Gli artisti annunciati finora sono: Angelica Bove, Birthh, Delia, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Emma Nolde, Frah Quintale, Geolier, La Niña, Litfiba, Riccardo Cocciantee Sayf. x.com